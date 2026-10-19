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Zwei Einbrüche und ein Versuch im Augsburger Schlachthofquartier

Zwei Einbrüche und ein Versuch im Augsburger Schlachthofquartier
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in zwei Gewerbebetriebe im Augsburger Schlachthofquartier eingebrochen. Ein weiterer Betrieb wurde erfolglos angegangen.

Die Taten ereigneten sich am 19. Oktober zwischen 0 Uhr und 1 Uhr. Die Täter drangen gewaltsam in eine Metzgerei und ein Café ein. Bei einem weiteren Fleischverarbeitungsbetrieb blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Wie hoch der Sach- und der Beuteschaden ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen mehrerer Fälle des besonders schweren Diebstahls.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Polizei zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Alfred Ingerl

Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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