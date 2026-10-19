Zwei Einbrüche und ein Versuch im Augsburger Schlachthofquartier

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in zwei Gewerbebetriebe im Augsburger Schlachthofquartier eingebrochen. Ein weiterer Betrieb wurde erfolglos angegangen.

Die Taten ereigneten sich am 19. Oktober zwischen 0 Uhr und 1 Uhr. Die Täter drangen gewaltsam in eine Metzgerei und ein Café ein. Bei einem weiteren Fleischverarbeitungsbetrieb blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Wie hoch der Sach- und der Beuteschaden ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen mehrerer Fälle des besonders schweren Diebstahls.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Polizei zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Allach-Untermenzing: Zwei Polizisten bei Feier verletzt

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizei Augsburg / Schwaben Nord