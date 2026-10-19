Nach zweitägiger Suche: Vermisste 60-Jährige in Windorf gefunden

Eine seit Sonntagabend vermisste 60-jährige Frau ist am späten Montagnachmittag im Gemeindebereich Windorf wohlbehalten angetroffen worden.
Ein Zeuge informierte die Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau aufgrund der bestehenden Öffentlichkeitsfahndung. Zuvor hatten Einsatzkräfte zwei Tage lang bis spät in die Nacht nach der Frau gesucht. Beteiligt waren unter anderem Polizeihubschrauber, Drohnen, Diensthunde, mehrere Feuerwehren, Polizeistreifen umliegender Dienststellen sowie speziell geschulte Suchtrupps mit Suchhunden.
Warum die Frau ihr gewohntes Umfeld verlassen hatte, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet darum, im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung verbreitete Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevante Personendaten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Systemen zu löschen.
Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.
Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.