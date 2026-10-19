Nach zweitägiger Suche: Vermisste 60-Jährige in Windorf gefunden

Eine seit Sonntagabend vermisste 60-jährige Frau ist am späten Montagnachmittag im Gemeindebereich Windorf wohlbehalten angetroffen worden.

Ein Zeuge informierte die Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau aufgrund der bestehenden Öffentlichkeitsfahndung. Zuvor hatten Einsatzkräfte zwei Tage lang bis spät in die Nacht nach der Frau gesucht. Beteiligt waren unter anderem Polizeihubschrauber, Drohnen, Diensthunde, mehrere Feuerwehren, Polizeistreifen umliegender Dienststellen sowie speziell geschulte Suchtrupps mit Suchhunden.

Warum die Frau ihr gewohntes Umfeld verlassen hatte, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet darum, im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung verbreitete Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevante Personendaten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Systemen zu löschen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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