Zeitumstellung am Sonntag: Winterzeit bringt eine Stunde mehr Schlaf

In der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober 2026, endet in Deutschland die Sommerzeit. Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Obwohl die Europäische Union die Zeitumstellung schon seit Jahren abschaffen möchte, ist weiterhin keine Einigung in Sicht.

Am kommenden Wochenende beginnt wieder die Winterzeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit können die Menschen in Deutschland eine Stunde länger schlafen. Gleichzeitig wird es morgens früher hell, während die Dunkelheit am Abend entsprechend früher einsetzt. Die sogenannte Winterzeit ist eigentlich die mitteleuropäische Normalzeit (MEZ), die bis zur nächsten Umstellung im Frühjahr gilt.

Abschaffung der Zeitumstellung lässt weiter auf sich warten

Seit Jahren wird innerhalb der Europäischen Union über ein Ende der halbjährlichen Zeitumstellung diskutiert. Bereits 2018 hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Auch das Europäische Parlament sprach sich 2019 dafür aus. Eine endgültige Entscheidung steht jedoch weiterhin aus.

Der wichtigste Streitpunkt ist die Frage, welche Zeit künftig dauerhaft gelten soll. Während einige Länder die Sommerzeit bevorzugen, sprechen sich andere für die Normalzeit aus. Eine einheitliche Regelung gilt als wichtig, um unterschiedliche Zeitzonen innerhalb Europas und mögliche Probleme im grenzüberschreitenden Verkehr zu vermeiden.

Neue Untersuchung soll Bewegung in die Diskussion bringen

Die EU-Kommission lässt die Auswirkungen einer möglichen Abschaffung weiter untersuchen. Eine neue Studie soll bis Ende 2026 zusätzliche Erkenntnisse liefern. Wann die Mitgliedstaaten eine gemeinsame Entscheidung treffen, ist derzeit offen.

Für die Bevölkerung bedeutet das: Die halbjährliche Umstellung bleibt vorerst bestehen. Auch die kommenden Termine sind bereits festgelegt. Die nächste Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt am 28. März 2027. Dann werden die Uhren wieder um eine Stunde vorgestellt.

Welche Geräte müssen umgestellt werden?

Die meisten Smartphones, Computer und Funkuhren wechseln automatisch auf die Winterzeit. Bei älteren Uhren, Backöfen oder manchen Fahrzeugen muss die Uhrzeit dagegen möglicherweise von Hand angepasst werden.

Als einfache Merkhilfe gilt: Im Frühjahr werden die Uhren vorgestellt, im Herbst zurückgestellt. Am 25. Oktober gibt es damit eine Stunde geschenkt – zumindest auf der Uhr.