Nürnberg: Barbetreiberin mit Messer schwer verletzt

Eine 52-jährige Barbetreiberin soll am Dienstagabend in Nürnberg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden sein. Die Polizei nahm einen 31-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in einer Bar an der Fritz-von-Röth-Straße im Stadtteil Schoppershof. Zuvor soll der 31-jährige Deutsche mit einem 44-jährigen Angestellten wegen der Bezahlung und der Verweigerung weiterer Getränke in Streit geraten sein. Nach einem Gerangel soll der Mann die Betreiberin plötzlich mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben.

Mehrere Anwesende hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen ihn vorläufig fest. Der Rettungsdienst versorgte die schwer verletzte Frau und brachte sie in ein Krankenhaus. Der 44-jährige Angestellte erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls medizinisch versorgt.

Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren. Eine Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags übernommen. Die genauen Tatumstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 31-Jährige soll am Mittwoch, 21. Oktober 2026, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt werden. Dieser entscheidet über die Haftfrage.

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