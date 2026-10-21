Nürnberg: Tatverdächtiger soll Polizisten angegriffen haben

Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl in der Nürnberger Innenstadt soll ein 39-Jähriger bei seiner Festnahme Polizeibeamte angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.

Der Tatverdächtige soll am Dienstagnachmittag (20. Oktober 2026) gegen 14 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Karolinenstraße mehrere Waren in seine Kleidung gesteckt haben. Nachdem er weitere Artikel bezahlt und das Geschäft verlassen hatte, sprach ihn ein Ladendetektiv an. Dabei soll der Mann versucht haben, den Detektiv körperlich anzugehen. Der Mitarbeiter hielt ihn fest und brachte ihn in ein Büro.

Kopfstoß und Bissversuche

Auch gegenüber den verständigten Polizeibeamten verhielt sich der 39-Jährige laut Polizei aggressiv. Trotz angelegter Handfesseln soll er versucht haben, einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Außerdem soll er mehrfach versucht haben, Polizeibeamte zu beißen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Waren im Gesamtwert von rund 100 Euro. Der 39-jährige polnische Staatsangehörige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Vorführung vor dem Ermittlungsrichter

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den Mann wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte Haftantrag. Er soll am 21. Oktober 2026 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

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