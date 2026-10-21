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Bundesregierung sieht neuen UN-Bericht als "klares Signal" an COP31

Bundesregierung sieht neuen UN-Bericht als "klares Signal" an COP31
Vereinte Nationen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die Bundesregierung setzt darauf, dass von dem neuen Bericht des UN-Umweltprogramms, wonach die Welt auf eine Erderwärmung von 2,8 Grad bis Ende des Jahrhunderts zusteuert, eine Signalwirkung an die anstehende Weltklimakonferenz ausgehen wird.

“Das ist eine sehr dramatische Erwärmung”, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. “Für uns ist das so, dass das nochmal ein klares Signal sendet für die Weltklimakonferenz in Antalya.” Die türkische Präsidentschaft habe einen Vorschlag gemacht, viel stärker jetzt noch in Elektrifizierungsmaßnahmen weltweit zu investieren. Das sei ein ganz wichtiger Punkt, um zu einer besseren Emissionsminderung zu kommen.

Die COP31 findet planmäßig vom 9. bis 26. November in Antalya statt. Das UN-Umweltprogramm hatte in Vorbereitung auf diesen Termin am Mittwoch seinen jährlichen Bericht veröffentlicht. Demnach sind drastische und sofortige Reduzierungen der Treibhausgasemissionen erforderlich, um bis zum Ende des Jahrhunderts auf das Ziel von 1,5°C zurückzukehren. Die derzeitigen weltweiten politischen Maßnahmen reichten dazu nicht aus.

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