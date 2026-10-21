Über 60 Einbrüche: Sechs Tatverdächtige ermittelt

Nach einer Serie von mehr als 60 Einzeltaten im Raum Selb und Schönwald sitzen fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Hof hat inzwischen Anklage erhoben.

Fünf Männer nach Einbruch festgenommen

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Einbruch in ein unbewohntes Anwesen in Selb am 4. Mai 2026. Ein Nachbar alarmierte die Polizei. Streifen der Marktredwitzer Polizei nahmen daraufhin drei Männer fest, als diese den Tatort gerade verlassen wollten.

Noch am selben Tag nahmen die Beamten im Selber Ortsteil Stopfersfurth zwei weitere Männer fest. Sie holten dort bereitgelegtes Diebesgut ab, das mutmaßlich aus Einbrüchen der vergangenen Nacht stammte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof kamen alle fünf Männer in Untersuchungshaft.

Diebesgut im Wert von mehr als 50.000 Euro

Die Kriminalpolizei Hof wertete gemeinsam mit der Marktredwitzer Polizei unter anderem Spuren, Vernehmungen, DNA und Tatorte aus. Aus zunächst 14 bekannten Taten wurden mehr als 60 Einzeltaten in 26 Fallkomplexen. Die Männer stehen im Verdacht, zwischen Dezember und Mai teilweise mehrfach pro Nacht Diebstähle begangen zu haben.

Betroffen waren unter anderem Kellerabteile, Garagen, Container und Vereinsheime. Auf der Liste des mutmaßlichen Diebesguts standen Fahrräder jeglicher Antriebsart, Werkzeuge, Altmetall, Kleidung, Alkohol, Porzellan und Lebensmittel wie Schokolade. Der Gesamtwert lag bei mehr als 50.000 Euro. Durch das teilweise gewaltsame Öffnen der Tatorte entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Im Verlauf der Ermittlungen identifizierten die Beamten einen weiteren, 36-jährigen Tatverdächtigen aus Tschechien. Die sechs Männer stehen im Verdacht, als Bande in wechselnder Zusammensetzung regelmäßig Einbrüche und Diebstähle begangen zu haben. Gegen sie besteht unter anderem der Tatvorwurf des schweren Bandendiebstahls. Einen Teil des mutmaßlichen Diebesguts konnten die Ermittler auffinden und an die Eigentümer zurückgeben.

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