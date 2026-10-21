Brand zerstört Scheune in Einholz – 150.000 Euro Schaden

Ein Feuer hat am Abend eine Scheune in Einholz im Landkreis Ebersberg zerstört. Der Sachschaden beträgt 150.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ein Nachbar entdeckte den Brand gegen 21.30 Uhr in der Lagerhalle und alarmierte über den Notruf die Feuerwehr. Zahlreiche Einsatzkräfte aus mehreren ortsnahen Gemeinden rückten an. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

In der Halle waren vorwiegend Brennholz und zwei Wohnwagen gelagert. Die Halle und ihr Inventar wurden zerstört.

Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und will den Brandort im Laufe des Nachmittags für weitere Untersuchungen begehen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Kellerbrand in Seigendorf verursacht 5.000 Euro Schaden

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberbayern Nord