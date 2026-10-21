Polizeibericht Augsburg und Region vom 21. Oktober 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Kriminalpolizei ermittelt nach Bedrohung mit Messer und sucht Zeugen

— In Absprache mit der Staatsanwaltschaft — Lechhausen – Am Dienstag (20.10.2026), gegen 21.00 Uhr, bedrohte ein 25-jähriger Mann mehrere Passanten in der Amagasaki-Allee mit einem Messer und forderte unter Vorhalt des Messers unter anderem Bargeld und Zigaretten von diesen. Der 25-jährige Tatverdächtige flüchtete im Anschluss und konnte im Rahmen der Fahndung durch eingesetzte Polizeibeamte festgenommen werden. Er wird im Laufe des 21.10.2026 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Bei dem Vorfall wurden nach aktuellem Stand keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung. Der 25-jährige Tatverdächtige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können oder möglicherweise selbst von diesem angesprochen worden sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Polizei ermittelt nach zweifachem Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (19.10.2026), 20.00 Uhr bis Dienstag (20.10.2026), 08.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder in der Bäckergasse. Die beiden Gravel-Bikes der Marken Rose (Farbe Schwarz) und Cube (Farbe Weiß) waren jeweils an einem Fahrradständer abgestellt und mit Schlössern gesichert. Der gesamte Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand

Innenstadt – Am Mittwoch (21.10.2026), gegen 02.30 Uhr, geriet ein 37-jähriger Radfahrer mit einem 48-jährigen Mann am Leonhardsberg in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 48-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Sachbearbeitung widersetzte sich der augenscheinlich stark alkoholisierte 37-Jährige den polizeilichen Maßnahmen. Im weiteren Verlauf trat dieser nach einem Polizeibeamten, beleidigte und bespuckte die Einsatzkräfte und beschädigte den Innenraum eines Polizeifahrzeugs. Die Polizei unterband die Weiterfahrt des 37-Jährigen, veranlasste bei diesem eine Blutentnahme und nahm ihn im Anschluss daran in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Delikte wie u.a. Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung gegen den 37-jährigen Mann. Der 37-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Beschädigung eines Motorrades

Haunstetten-Siebenbrunn – Im Zeitraum von Montag (19.10.2026), 18.00 Uhr bis Dienstag (20.10.2026), 17.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Motorrad in der Flachsstraße. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten das Motorrad zunächst und stellten es wenige Straßen weiter mit diversen Beschädigungen wieder ab. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Göggingen – Am Dienstag (20.10.2026), gegen 22.45 Uhr, kontrollierte die Polizei eine 50-jährige Pkw-Fahrerin in der Friedrich-Ebert-Straße. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Weiterfahrt der 50-Jährigen wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Die 50-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Göggingen – Am Mittwoch (21.10.2026), gegen 00.15 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 24-jährigen Mann mit einem E-Scooter in der Gögginger Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 24-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Tatverdacht. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 24-jährige Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Bäckerei

Kriegshaber – Am Montag (19.10.2026), im Zeitraum zwischen 17.00 – 21.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Lebensmittelherstellers in der Straße „Kurzes Geländ“ und entwendeten daraus Bargeld. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich, der entstandene Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.