Augsburg ehrt vier Frauen mit Augusta-Wirtschaftspreis 2026

Bei einem Festakt im Augsburger Rathaus sind vier Unternehmerinnen und Führungspersönlichkeiten für ihre Leistungen in Wirtschaft, Innovation und Unternehmertum ausgezeichnet worden.

Die Stadt Augsburg verlieh den Preis am Mittwoch, 21. Oktober 2026, zum dritten Mal. Rund 150 geladene Gäste nahmen an der Veranstaltung teil.

Preise in drei Kategorien

Rica Holzmann von der soffico GmbH erhielt die Auszeichnung als „Managerin des Jahres“. Als Geschäftsführerin treibt sie die digitale Transformation der Industrie voran. Gewürdigt wurden unter anderem ihr Engagement für Datenintegration und Künstliche Intelligenz sowie ihr moderner, werteorientierter Führungsansatz.

„Zukunfts-Pionierin des Jahres“ wurde Prof. Dr.-Ing. Sabine Ardey vom DLR-Institut für Test und Simulation für Gasturbinen. Die Institutsdirektorin und Professorin verbindet Forschung mit industrieller Anwendung und arbeitet an Simulations- und Testverfahren für klimaverträgliche Luftfahrttechnologien.

Die beiden Auszeichnungen als „Gründerin des Jahres“ gingen an Catharina Besold von der TOHUWABOHU 22 GmbH und Stephanie Jäger-Nowak vom Porzellanikum. Besold unterstützt mit ihrer Kommunikationsberatung Unternehmen und Institutionen bei komplexen Veränderungsprozessen. Dabei verbindet sie strategisches Denken mit einem menschenzentrierten Beratungsansatz.

Jäger-Nowak wurde für ihr Event- und Kreativstudio sowie die Weiterentwicklung ihres Keramikateliers zu einem Ort für Kreativität, Kultur und Begegnung ausgezeichnet. Damit bereichert sie auch die Augsburger Innenstadt.

Oberbürgermeister überreicht Auszeichnungen

Oberbürgermeister Dr. Florian Freund überreichte die Preise gemeinsam mit der interdisziplinär besetzten Jury. In seiner Ansprache bezeichnete er Frauen als wichtigen Motor für Innovation und wirtschaftlichen Erfolg in Augsburg und betonte die Bedeutung des Preises für die Zukunftsfähigkeit des Standorts.

Die Laudationes hielten Ellen Dinges-Dierig, Lisa Figas, Margarete Heinrich und Dr. Marietta Menner. Anschließend richteten die Preisträgerinnen persönliche Worte an die Gäste.

Zum Programm gehörte außerdem eine Gesprächsrunde mit Mitgliedern der Augusta-Jury zur Zukunft des Wirtschafts- und Innovationsstandorts Augsburg. Die Jury hatte die Preisträgerinnen auf Grundlage umfangreicher Bewerbungen und nach Kriterien wie unternehmerischem Erfolg, Innovationskraft und gesellschaftlichem Engagement ausgewählt.

Der Augusta-Wirtschaftspreis wurde 2024 ins Leben gerufen. Für 2027 ist vorgesehen, erstmals alle bisherigen Preisträgerinnen zu einem Austausch über Erfahrungen und neue Impulse zusammenzubringen.