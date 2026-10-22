FCA-Profis besuchen rund 50 Schulen zum Schulstart

Zum Schulstart haben die Profimannschaft und das Trainerteam des FC Augsburg rund 50 Schulen in Augsburg und Umgebung besucht und den Erstklässlerinnen und Erstklässlern FCA-Turnbeutel überreicht.

Die Aktion fand am Mittwochvormittag statt. Die Kinder konnten zudem Autogramme sammeln und Erinnerungsfotos mit den Profis machen. An einigen Schulen gab es außerdem Fragerunden und Mitmachaktionen.

Hennes Behrens besuchte die Grundschule Augsburg-Bärenkeller. „Wenn man in die Schule kommt und direkt von so vielen fröhlichen Kindern empfangen wird, ist das einfach schön“, sagte der FCA-Profi. Besonders gefreut habe ihn, dass viele Kinder bereits Trikots, Fahnen oder andere FCA-Utensilien dabei hatten.

Noahkai Banks war an der Drei-Auen-Grundschule in Oberhausen zu Gast. „Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich selbst noch zur Schule gegangen bin. Deshalb kann ich gut nachvollziehen, wie besonders so ein Tag für die Kinder ist“, erklärte Banks. Die Kinder seien die Zukunft – auch für den FCA. Deshalb sei es wichtig, früh einen guten Draht zu ihnen aufzubauen.

Schulaktion läuft seit 2013

Der FC Augsburg organisiert die Schulaktion seit 2013 gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt Augsburg. Nach Angaben des Vereins erreicht sie jedes Jahr rund 6.000 Kinder. Auch Grundschulen aus dem Landkreis konnten sich für einen Besuch bewerben; welche Schulen berücksichtigt wurden, entschied anschließend das Los.

Schulen, die diesmal nicht berücksichtigt werden konnten, erhielten die FCA-Turnbeutel per Post. Mit der Aktion möchte der Verein Kinder außerdem zu mehr Bewegung und Sport motivieren. Die Begegnung mit der Profimannschaft und dem Trainerteam sowie die Turnbeutel sollen sie dazu anregen, selbst aktiv zu werden.