Augsburger DAAD-Preis 2026 geht an Waseem Akram

Der pakistanische Masterstudent Waseem Akram erhält den DAAD-Preis 2026 der Universität Augsburg. Die Auszeichnung würdigt neben seinem Studienerfolg vor allem sein außergewöhnliches Engagement für internationale Studierende.

Akram studiert im dritten Semester des internationalen und interdisziplinären Masterstudiengangs „Research on Learning and Instruction“ an der Fakultät für Philosophie und Sozialwissenschaften. Als Buddy unterstützt er neu ankommende Studierende beim Start in Augsburg, engagiert sich bei Veranstaltungen des International Office und bringt sich in die internationale Community der Universität ein.

Über Instagram veröffentlicht Akram unter dem Titel „Waseem Wednesday“ regelmäßig kurze Beiträge mit praktischen Hinweisen zur Ankunft in Deutschland, zum Studium an der Universität Augsburg und zum Leben in der Stadt. Damit erreicht er insbesondere viele internationale Studierende aus Asien.

Akram bezeichnete die Auszeichnung als „Inspiration für alle, die sich trauen, in einer anderen Kultur und einer fremden Sprache ein Studium neu anzufangen“. Der mit 1.000 Euro dotierte DAAD-Preis wird jährlich an deutschen Hochschulen vergeben. Er zeichnet internationale Studierende aus, die neben hervorragenden akademischen Leistungen besonderes gesellschaftliches oder universitäres Engagement zeigen.

1.298 ausländische Studierende an der Universität Augsburg

Bei der Preisverleihung wurden außerdem internationale Absolventinnen und Absolventen des vergangenen Studienjahres geehrt und neue internationale Studierende begrüßt. Rund 120 internationale Austausch- und Erstsemesterstudierende wurden bei der Veranstaltung willkommen geheißen.

Zu den Gästen gehörten auch internationale Forschende sowie eine achtköpfige Delegation der japanischen Universität Tsukuba, die derzeit am Lehrstuhl von Prof. Dr. Eva Matthes zu Gast ist. Im Studienjahr 2026/27 studieren 1.298 ausländische Studierende an der Universität Augsburg. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Akademischen Auslandsamt.

Erste Augsburger Chancenstipendien vergeben

Erstmals vergab die Universität zudem das Augsburger Chancenstipendium. Es unterstützt Abiturientinnen und Abiturienten mit Migrationshintergrund beim Start ins Studium, soll Bildungsbarrieren abbauen und die Chancengleichheit stärken.

Die ersten beiden Stipendien für das Studienjahr 2026/27 gingen an Iryna Skotska und Daniil Badazhkov. Beide stammen aus der Ukraine und machten in diesem Jahr am Bayernkolleg Augsburg ihr Abitur.

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