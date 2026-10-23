Aiwanger besucht Airbus Helicopters in Donauwörth

Beim Besuch von Airbus Helicopters in Donauwörth hob Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die Bedeutung des Standorts mit rund 8000 Beschäftigten für Innovationen und den Arbeitsmarkt in Nordschwaben hervor.

Aiwanger tauschte sich mit Geschäftsführer Stefan Thomé und Andreas Wiers, Vice President des H145-Programms, über Herausforderungen und Chancen der Branche aus. Nach Angaben des Ministers unterstreichen die hohe Produktionsauslastung und laufende Investitionen die Bedeutung des Standorts für Bayern.

Airbus arbeitet an unbemannten Flugsystemen

„Airbus Helicopters ist für uns in mehrfacher Hinsicht ein sehr wichtiges Unternehmen“, sagte Aiwanger. Das Unternehmen treibe unter anderem Innovationen bei unbemannten Flugsystemen wie dem U145 voran und beliefere Polizei, Rettungsdienste sowie die Bundeswehr.

Im Juni dieses Jahres war der achte und letzte bestellte H145-Hubschrauber an die Hubschrauberstaffel der bayerischen Polizei übergeben worden. Damit unterstütze Airbus die Einsatzkräfte bei der Ausstattung mit modernem Gerät, erklärte der Minister.

Mehr als 1000 Hubschrauber im Auftragsbestand

Airbus Helicopters ist nach Angaben des Ministeriums Weltmarktführer im zivilen und halbstaatlichen Hubschraubermarkt und verfügt zugleich über ein starkes militärisches Geschäft. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um rund 13 Prozent auf etwa neun Milliarden Euro. Im ersten Quartal 2026 lag der Auftragsbestand bei mehr als 1000 Hubschraubern.

In Donauwörth werden unter anderem die zivilen Modelle H135 und H145 gefertigt. Außerdem entstehen dort rund 75 Prozent der Flugzeugtüren für das Portfolio von Airbus Commercial.

Bayerisches Wirtschaftsministerium sagt Unterstützung zu

Aiwanger bekräftigte bei seinem Besuch die Unterstützung des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Unternehmen wie Airbus Helicopters sollten ihren Wachstumskurs fortsetzen können. Dafür setze Bayern auf innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, Förderprogramme sowie eine engere Verbindung von Wirtschaft, Forschung und Verwaltung.

Als Beispiele nannte das Ministerium das Bayerische Technologieförderungsprogramm plus (BayTP+) und das Bayerische Verbundforschungsprogramm (BayVFP). Mit diesen Programmen unterstützt es die Entwicklung neuer Technologien, Produkte und Verfahren sowie den Transfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.

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