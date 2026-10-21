Pfaffenhofen: Arbeiter stirbt nach Unfall auf Großbaustelle

Ein 63-jähriger polnischer Arbeiter ist nach einem Unfall auf einer Großbaustelle in Pfaffenhofen an der Ilm gestorben.

Der Mann war gegen 11 Uhr mit Reinigungsarbeiten in einem rund 40 Meter hohen Treppenhausschacht an der Luitpoldstraße beschäftigt, als ihn herabfallende Bretter trafen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort starb er während einer umgehend eingeleiteten Notoperation.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Dabei wird die zuständige Berufsgenossenschaft einbezogen.

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