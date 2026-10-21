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EU-Kommission leitet Verfahren gegen Booking.com ein

DTS Nachrichtenagentur
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Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Brüssel: EU-Kommission leitet Verfahren gegen Booking.com ein. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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VonDTS Nachrichtenagentur
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