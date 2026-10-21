Veronika Raila erhält Kunstpreis 2026 des Landkreises Augsburg

Die Königsbrunner Autorin Veronika Raila ist mit dem Kunstpreis 2026 des Landkreises Augsburg im Bereich Belletristik ausgezeichnet worden. Die mit 3.500 Euro dotierte Auszeichnung wurde einstimmig vergeben.

Der Landkreis Augsburg verleiht seinen Kunstpreis seit 1989 jährlich. Die Auszeichnung würdigt im Wechsel herausragende Leistungen in den Bereichen Darstellende Kunst, zweidimensionale und dreidimensionale Bildende Kunst, Musik sowie Belletristik. 2026 steht die Literatur im Mittelpunkt.

Raila ist seit ihrer Kindheit eng mit der Region verbunden. Sie besuchte das Gymnasium Maria Stern in Augsburg und war später Gaststudentin an der Universität Augsburg. Ihre Werke zeichnen sich laut Landkreis durch poetische Bildsprache, philosophische Tiefe und eine unverwechselbare literarische Stimme aus.

Zu ihren Veröffentlichungen gehören unter anderem „Vronis Wunder“, „Vronis Wandlung“ und zahlreiche Beiträge im Literaturmagazin „schauinsblau“. Außerdem wirkte Raila am vielfach ausgezeichneten Filmprojekt „Sandmädchen“ mit, das auf einem ihrer Texte basiert.

Literatur als Brücke zwischen Menschen und Lebenswelten

Landrat Martin Sailer würdigte in seiner Rede die verbindende Wirkung von Railas Literatur. Ihre Texte könnten Brücken zwischen Erfahrungen, Gedankenwelten und Menschen schlagen, neue Perspektiven eröffnen und die Kulturlandschaft bereichern, sagte er.

Die Laudatio hielt Dr. Stefan-Alexander Bronner, Leiter des Literaturhauses Augsburg und Mitglied der diesjährigen Jury. Er hob die literarische Qualität von Railas Arbeiten hervor. Ihre Texte greifen Motive aus Volksliedern auf, stellen Bezüge zur deutschsprachigen Hochliteratur her und entwickeln daraus eine eigenständige, unverwechselbare Sprache.

Für Raila ist das Schreiben zugleich die wichtigste Möglichkeit, mit ihrer Umwelt in Austausch zu treten. Aufgrund einer körperlichen Behinderung und ihres Autismus kann sie nicht sprechen. Mithilfe eines computergestützten Kommunikationsprogramms verwandelt sie Gedanken und Wahrnehmungen in Sprache.

Mit der Auszeichnung würdige der Landkreis Augsburg Railas bisheriges Werk und ihr außergewöhnliches Talent, erklärte Sailer.