Falschfahrerin auf B2 bei Mertingen löst beinahe Frontalcrash aus

Eine 24-Jährige ist in der Nacht zum Mittwoch auf der B2 bei Mertingen als Falschfahrerin unterwegs gewesen. Ein 26-jähriger Autofahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nur knapp verhindern.

Autofahrer beschleunigt bei Überholvorgang

Der Vorfall ereignete sich am 21. Oktober 2026 kurz nach Mitternacht auf dem zweispurigen Abschnitt zwischen Mertingen und Nordendorf. Der 26-Jährige war von Donauwörth in Richtung Augsburg unterwegs und wechselte zum Überholen auf die linke Spur. Dort kam ihm plötzlich das Fahrzeug der 24-Jährigen entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, beschleunigte der Mann stark und konnte den Überholvorgang gerade noch rechtzeitig abschließen. Die Falschfahrerin bemerkte ihr Fehlverhalten nach den bisherigen Erkenntnissen offenbar erst anschließend. Sie wendete auf der Bundesstraße und fuhr weiter in Richtung Augsburg, bevor Einsatzkräfte sie anhalten konnten.

Keine Verletzten und kein Sachschaden

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Auch Sachschaden entstand nicht. Die 24-Jährige durfte nach den polizeilichen Abklärungen zunächst weiterfahren. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.