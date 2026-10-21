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Schienenschleifzug in Augsburg nachts im Einsatz

Schienenschleifzug in Augsburg nachts im Einsatz
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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Ab dem 26. Oktober werden mehrere Straßenbahnstrecken in Augsburg und Umgebung nachts geschliffen. Zwischen 0.30 und 5 Uhr kann es deshalb vorübergehend lauter werden.

Die Stadtwerke Augsburg beginnen mit der kompletten Strecke der Straßenbahnlinie 6 zwischen Friedberg und Stadtbergen. Nach etwa drei Wochen folgen die Gleise zwischen dem Hohen Weg und der Wertachbrücke. Anschließend ist der Abschnitt zwischen dem Königsplatz und dem Eser-Wall an der Reihe.

Schleifarbeiten sollen Straßenbahnen leiser machen

Der Schienenschleifzug bearbeitet Unebenheiten auf der Fahroberfläche der Gleise. Diese sogenannten Verriffelungen entstehen durch abruptes Bremsen und Beschleunigen und führen zu stärkeren Vibrationen und Geräuschen. Nach den Arbeiten sollen die Straßenbahnen wieder leiser und ruckelfreier unterwegs sein.

Je nach Wetter schafft das Fahrzeug pro Nacht Gleisabschnitte von etwa 200 bis 300 Metern. Die Arbeiten können nur außerhalb der Betriebszeiten der Straßenbahnen stattfinden. Entlang der betroffenen Strecken kann es daher in den Nacht- und frühen Morgenstunden zeitweise lauter werden.

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