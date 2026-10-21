Bayern zählt erstmals weniger als 100.000 landwirtschaftliche Betriebe

In Bayern verschwinden statistisch jeden Tag drei landwirtschaftliche Betriebe. Außerdem beschäftigen Schülerproteste, der FC Augsburg, die Augsburger Panther und mehrere regionale Projekte die Nachrichtenlage am 21. Oktober 2026.

Nach Berlin und Hamburg haben sich Münchner Schülerinnen und Schüler mit Jugendlichen in Frankreich solidarisiert. Für Ende Oktober ist eine größere Aktion geplant. Der Rückgang der Höfe wirft die Frage auf, welche Entwicklungen hinter dem Einbruch stehen.

FC Augsburg und Augsburger Panther im Blickpunkt

Beim FC Augsburg geht es um die vielen Gegentore. Die Begegnungen des Vereins haben einen hohen Unterhaltungswert und sind von zahlreichen Treffern geprägt. Für Trainer Baum und seine Mannschaft bedeutet das zusätzliche Arbeit.

Bei den Augsburger Panthern fehlen Sean Malone, Jimmy Lambert und Luke Toporowski derzeit in der kompletten Sturmreihe. Bei einem der verletzten Spieler gab es leichte Entwarnung.

Der frühere FCA-Profi Philipp Max absolviert nach dem Ende seiner Profikarriere beim Deutschen Fußball-Bund einen Kurs für verdiente Spieler, die Trainer werden wollen. Auch ein weiterer ehemaliger FCA-Profi nimmt daran teil.

Menschen und Themen aus der Region

Frater Vitalis Maria hat sich für ein Leben im Kloster Ottobeuren entschieden. In Neu-Ulm wird die Herstellung von Lebkuchen bei Max Weiss vorgestellt. In der Fabrik wird seit 101 Jahren am perfekten Rezept gearbeitet.

In Kühbach sammelt eine Familie besondere Smart-Modelle. Gemeinsam besitzen Ralf und Andrea Kittelmann mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn fünf Fahrzeuge. In Augsburg kündigt sich in den Räumen des früheren Eiswerk 54 die Eröffnung des Cafés Alrighty an. Auch im benachbarten ehemaligen Bob’s gibt es Veränderungen.

Im Dillinger Caristo stehen Frühstück, Mittagessen und Veranstaltungen im Mittelpunkt. In Friedberg steht die Sanierung des Hauses am Marienplatz 19 kurz vor dem Abschluss. Das Team des Büffelhofs Beuerbach übernimmt außerdem die Gastronomie am Saliterhof in Peiting; am Wochenende sind dort zwei Veranstaltungen geplant.

Neuburg verwandelt seine Innenstadt 2027 für ein halbes Jahr jeden Samstag in eine Fußgängerzone. Bei Problemen kann der Versuch vorzeitig enden. Im Landkreis Dillingen soll der nächste Abschnitt der B16 umgebaut werden. Vorgesehen sind Überholstreifen, damit die Bundesstraße sicherer und der Verkehr flüssiger wird.

Politik und Gesellschaft

Ministerpräsident Markus Söder begrüßt den sich abzeichnenden Abschied vom bisherigen EU-Verbrenner-Aus. Im Europaparlament zeichnet sich eine Mehrheit für einen Kompromiss ab. Für 2035 war ursprünglich das Ende neuer Autos mit Verbrennungsmotoren vorgesehen.

Weitere Themen sind die Wechseljahre und die Frage, wann Hormone gegen Beschwerden wie Schweißausbrüche, Schlafstörungen und Schmerzen eingesetzt werden können. In einem Gerichtsfall stehen ein Bestatter und seine Frau im Mittelpunkt. Ihnen wird vorgeworfen, über Jahre hinweg Wertgegenstände von Verstorbenen, vor allem Zahngold, gestohlen und an einen Juwelier verkauft zu haben.