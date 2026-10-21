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Breitbrunn: 30-jähriger Wohnungsinhaber vermutlich tot

Breitbrunn: 30-jähriger Wohnungsinhaber vermutlich tot
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einem Zimmerbrand in einer Dachgeschosswohnung im Ortskern von Breitbrunn ist am Dienstagabend eine Person ums Leben gekommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den 30-jährigen Wohnungsinhaber, dessen Identität noch abschließend festgestellt werden muss.

Der Integrierten Leitstelle in Rosenheim wurde der Brand am 20. Oktober 2026 gegen 19.45 Uhr gemeldet. Ein Hausbewohner löschte das Feuer rasch ab. Die alarmierten Feuerwehren mussten anschließend nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Für die noch in der Wohnung befindliche Person kam jede Hilfe zu spät.

Der Hausbewohner, der als Ersthelfer eingegriffen hatte, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Nach den bisherigen Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung.

Die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee traf zunächst die polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Das Fachkommissariat 1 führt sie in Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fort.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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