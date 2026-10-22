Erlangen: Unbekannter Mann zeigt sich zwei Kindern

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montagnachmittag in Erlangen zwei Kindern in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich am 19. Oktober 2026 gegen 13.30 Uhr in der Komotauer Straße. Gesucht wird ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann, der rund 1,75 Meter groß ist.

Beschreibung des Mannes

Der Mann hat kurze, schwarze und glatte Haare. Er trug eine orangefarbene Hose, möglicherweise eine Arbeitshose, sowie ein grünes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Mann wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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