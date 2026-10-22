Landsberg: Alkoholunfall und Pedelec mit 99 km/h

Die Polizei meldet aus Landsberg am Lech und Penzing einen Alkoholunfall, Jugendliche mit Feuerwerkskörpern und ein Pedelec, das bis zu 99 km/h erreichen konnte.

Alkoholisierte Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Am Mittwochabend, 21. Oktober, kam eine 39-jährige Landsbergerin gegen 22.25 Uhr an der Kreuzung von Franz-Kollmann-Straße und Fahrenheitstraße von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kippte anschließend mit ihrem VW Golf auf die rechte Seite. Die beiden Insassen blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Gegen sie wird Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Jugendliche zünden Feuerwerkskörper

Ebenfalls in Landsberg am Lech nahm eine Streifenbesatzung gegen 22.10 Uhr Knallgeräusche in der Pfettenstraße wahr. Bei der Überprüfung des Umfelds stellten die Beamten drei Jugendliche fest, die offenbar Feuerwerkskörper zündeten. Beim Anblick des Streifenwagens flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Ein 15-Jähriger konnte angehalten werden.

Bei den Feuerwerkskörpern handelte es sich um Feuerwerk der Kategorie F2 mit CE-Kennzeichnung. Nach der Aufnahme des Sachverhalts wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben.

Pedelec in Penzing erreicht bis zu 99 km/h

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Landsberg am Lech einen 29-jährigen Pedelecfahrer in der Kauferinger Straße in Penzing. Dabei stellten sie fest, dass das Pedelec eine Geschwindigkeit von bis zu 99 km/h erreichen konnte.

Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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