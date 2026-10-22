Polizei nimmt Frau mit Küchenmesser in Nürnberger Bus in Gewahrsam

Eine 31-Jährige hat am Mittwochnachmittag im Nürnberger Stadtteil Eibach einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie führte ein Küchenmesser mit sich und wurde in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 14.05 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, nachdem die Frau in der Eibacher Hauptstraße lautstark geschrien und Drohungen ausgesprochen hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen richteten sich die Äußerungen nicht gegen bestimmte Personen. Zuvor hatte die 31-jährige Slowakin in einem Supermarkt ein Küchenmesser gekauft, ausgepackt und in ihrer Handtasche verstaut.

Polizei stoppt Bus an Haltestelle Einsteinring

Anschließend stieg die Frau in einen Bus der Linie 61 in Richtung Reichelsdorf. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd erwarteten das Fahrzeug an der Haltestelle Einsteinring. Die Beamten forderten die 31-Jährige unter Vorhalt ihrer Dienstwaffen auf, den Bus zu verlassen.

Die Frau folgte den Anweisungen und ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Im Bus kam es zu keinen konkreten Bedrohungshandlungen gegenüber Fahrgästen oder den eingesetzten Beamten. Die Polizisten stellten das Küchenmesser sicher.

Die Einsatzkräfte brachten die Frau aufgrund ihres offenbar psychischen Ausnahmezustands anschließend in eine Fachklinik.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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