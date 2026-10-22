Westbalkan: Merz warnt vor Einfluss nichteuropäischer Mächte

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warnt vor dem Einfluss nichteuropäischer Mächte auf dem Westbalkan.

“Der westliche Balkan darf nicht zu einem Ort werden, auf dem große Mächte um Einfluss ringen”, sagte Merz am Donnerstag in Montenegro am Rande des Berlin-Prozess-Gipfels. Es sei in einem “gemeinsamen Interesse”, dass der Weg der Staaten in der Region “unumkehrbar” in die Europäische Union führe. Nur diese “gemeinsame Perspektive” in den europäischen Binnenmarkt und in die Institutionen der Europäischen Union werde die “notwendige Stabilität” für die Region insgesamt schaffen, fügte er hinzu.

Die Länder des westlichen Balkans gehörten zu Europa, “geografisch und politisch”, so Merz weiter. “Das war lange ein Wort für schöne Reden, aber in den letzten Monaten haben wir es geschafft, hier endlich jetzt konkret voranzukommen.” Montenegro sei “auf dem besten Weg, der EU bald beizutreten”. “Andere müssen, andere werden folgen”, sagte der Bundeskanzler.

Der sogenannte “Berlin-Prozess” soll die regionale Zusammenarbeit der sechs Westbalkan-Staaten stärken und Reformen auf dem Weg in die EU unterstützen. Montenegro richtet das Treffen in einem besonderen Jahr aus: Das Land feiert 20 Jahre Unabhängigkeit und befindet sich nach Angaben von Merz in der Schlussphase seiner Beitrittsverhandlungen. In diesem Jahr sind im Rahmen des “Berlin-Prozesses” 26 Veranstaltungen geplant, zwölf davon auf Ministerebene.

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