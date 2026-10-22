Politik & Wirtschaft

Merz reist nach Montenegro zum Westbalkan-Gipfel

Merz reist nach Montenegro zum Westbalkan-Gipfel
Friedrich Merz am 22.10.2026, via dts Nachrichtenagentur
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist am Donnerstagmorgen nach Tivat in Montenegro aufgebrochen. Dort wird er am jährlichen Gipfeltreffen des sogenannten Berlin-Prozesses teilnehmen.

Merz und andere europäische Spitzenpolitiker wollen sich dort mit Vertretern der Westbalkanstaaten treffen. Inhaltliche Schwerpunkte des Treffens sollen laut Angaben der Bundesregierung unter anderem Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit sein.

Neben der Förderung der regionalen Zusammenarbeit zwischen den Westbalkanstaaten dient das Treffen vor allem auch deren Annäherungsprozess an die EU, der zuletzt ins Stocken geraten war. Deutschland hatte den Berlin-Prozess 2014 initiiert. Zu den Westbalkanstaaten gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Alle sechs Staaten bewerben sich seit vielen Jahren um eine Mitgliedschaft in der EU.

Mehr zum Thema: Merz empfängt tschechischen Präsidenten im Kanzleramt · Bryan Adams empfiehlt Merz Rückzug

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