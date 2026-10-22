Kripo Memmingen: Michaela Baschwitz fest im Amt

Kriminaloberrätin Michaela Baschwitz ist am 20. Oktober 2026 bei einem Festakt im Memminger Rathaus offiziell als Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen eingeführt worden. Nach ihrer kommissarischen Amtsführung seit Januar übernimmt sie die Leitung nun dauerhaft.

Zentrale Aufgaben in Memmingen

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen nimmt wegen ihrer besonderen Zuständigkeiten eine zentrale Rolle im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West ein. Zur Dienststelle gehören unter anderem der Kriminaldauerdienst, der rund um die Uhr die polizeiliche Präsenz sicherstellt, und das Fachkommissariat Grenze.

Außerdem ist in Memmingen die neu angesiedelte Digitale Anzeigen- und Servicestelle (DAS) beheimatet. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der effizienten Bearbeitung von Massendelikten.

Erfahrung aus Schutzpolizei und Stabsbereich

Baschwitz schloss 2002 den Einstieg in den gehobenen Dienst ab. 2016 erwarb sie an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster die Befähigung für den höheren Dienst. Durch ihre Verwendungen in der Schutzpolizei und im Stabsbereich verfügt sie über ein breites Erfahrungsspektrum.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner betonte in ihrer Festrede die Vielseitigkeit und den beruflichen Anspruch der neuen Leiterin. Vor dem Hintergrund der zuletzt intensiven Ermittlungsverfahren in der Region sei diese Erfahrung für die anspruchsvolle Aufgabe in Memmingen von besonderem Wert.

Baschwitz stammt aus Franken, lebt heute im Schwäbischen und war lange Zeit in München tätig. Strößner würdigte sie zudem als Vorbild für junge Frauen bei der Polizei. Die neue Führungskraft verbindet ihre berufliche Verantwortung mit der Verantwortung für ihre Familie, zu der ihr Ehemann, Polizeidirektor Ritter, und die beiden gemeinsamen Kinder gehören.

Grußworte sprachen Oberbürgermeister Rothenbacher und die stellvertretende Landrätin Bail. Musikalisch begleitet wurde der Festakt vom Marimba-Trio des Polizeiorchesters Bayern.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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