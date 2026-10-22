Polizei sucht vermissten 65-Jährigen aus Nürnberg-Werderau

Der 65-jährige Günther H. aus dem Nürnberger Stadtteil Werderau wird seit dem 7. Oktober 2026 vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Zuletzt gesehen wurde der Mann am 7. Oktober 2026 an seiner Arbeitsstelle. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten zu keinen Erkenntnissen über seinen Verbleib.

Polizei veröffentlicht Beschreibung

Günther H. ist etwa 1,75 Meter groß und rund 90 Kilogramm schwer. Er hat graumelierte Haare, eine schlanke Gestalt mit stark hervortretendem Bauch sowie eine Gehbehinderung und auffällig krumme Beine.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.