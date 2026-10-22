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Brand in Offingen: Drei Bewohner durch Rauchgase verletzt

Brand in Offingen: Drei Bewohner durch Rauchgase verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Offingen beschädigte auch einen Anbau; die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf weitere Gebäude.

Passanten bemerkten den Brand in den frühen Morgenstunden und alarmierten die Bewohner. Drei Bewohner erlitten durch Rauchgase leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie noch vor Ort; anschließend konnten sie wieder entlassen werden.

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich beziffert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Burgau, Rettenbach, Gundremmingen, Schnuttenbach, Remshart, Harthausen und Günzburg.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Alfred Ingerl

Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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