Bundespolizei gibt Tipps für sichere Bahnreisen im Herbst

Mit der Zeitumstellung und den bevorstehenden Herbstferien weist die Bundespolizei auf Gefahren an Bahnhöfen und im Bahnverkehr hin.

Am Sonntag, 25. Oktober, wird es durch die Zeitumstellung abends wieder eine Stunde früher dunkel. Viele Familien nutzen zudem die bayerischen Herbstferien vom 2. bis 6. November für Ausflüge und Reisen. Die Bundespolizeiinspektion München rät Reisenden deshalb zu besonderer Aufmerksamkeit.

Abstand zur Bahnsteigkante halten

Smartphones und Kopfhörer können dazu führen, dass herannahende Züge, Warnsignale oder Lautsprecherdurchsagen nicht rechtzeitig wahrgenommen werden. Reisende sollten an Bahnsteigen und Bahnübergängen ihre Umgebung im Blick behalten und ausreichend Abstand zur Bahnsteigkante halten. Das Betreten von Gleisanlagen ist verboten und lebensgefährlich. Züge können sich nahezu geräuschlos nähern und haben wegen ihres Gewichts und ihrer Geschwindigkeit einen langen Bremsweg. Auch Abkürzungen über die Gleise können tödlich enden.

Wertsachen und Gepäck sichern

Beim Ein- und Aussteigen sowie in Menschenmengen können Taschendiebe Gelegenheiten nutzen. Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertsachen sollten deshalb körpernah in verschlossenen Taschen aufbewahrt werden. Rucksäcke sollten Reisende in unübersichtlichen Situationen vor dem Körper tragen. Koffer und Reisetaschen sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben und bei längeren Bahnreisen möglichst so verstaut werden, dass sie im Blick bleiben.

Tipps für Familien

Eltern sollten vor Reiseantritt mit ihren Kindern über das Verhalten am Bahnhof sprechen. Dazu gehört, nicht zu rennen, Abstand zur Bahnsteigkante zu halten und niemals eigenständig die Gleise zu betreten. Für den Fall, dass ein Kind im Gedränge verloren geht, sollten Familien vorher besprechen, was zu tun ist. Kinder können sich an uniformierte Polizeikräfte oder Mitarbeitende der Bahn wenden. Hilfreich ist außerdem, wenn sie die Telefonnummer einer vertrauten Bezugsperson kennen oder bei sich tragen.

Die Bundespolizeiinspektion München ist für die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung in den Anlagen der Deutschen Bahn und im S-Bahnnetz mit mehr als 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern zuständig. Ihr Bereich umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis München auch die benachbarten Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.