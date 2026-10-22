Fahnder stellen Bargeld bei Kontrolle auf A3 bei Passau sicher

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 bei Passau haben Fahnder einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Die Kontrolle fand am Mittwoch, 21. Oktober 2026, gegen 11 Uhr statt. Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Passau überprüften einen Skoda, in dem ein 58-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger unterwegs war.

In einem Hohlraum des Fahrzeugs entdeckten die Beamten das Bargeld. Weil der Mann keine plausiblen Angaben zur Herkunft machen konnte, stellten sie die Summe sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 58-Jährige entlassen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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