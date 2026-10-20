Passau: Fahnder sichern Bargeld aus Mercedes

Auf der A3 bei Passau haben Schleierfahnder am Samstag Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich sichergestellt.

Die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten am 17. Oktober 2026 gegen 16 Uhr einen Mercedes. Darin saßen zwei 31-jährige Männer mit deutscher, marokkanischer und bosnischer Staatsangehörigkeit.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Fahnder eine Plastiktüte mit Bargeld. Weil die Männer keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Geldes machen konnten, stellten die Beamten es sicher.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen entlassen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau ermittelt weiter zur Herkunft des Geldes.

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