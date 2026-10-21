Vohenstrauß: Polizei findet versteckten Goldschmuck

Bei einer Kontrolle auf der A6 bei Vohenstrauß haben Beamte versteckten Goldschmuck und Bargeld sichergestellt.

Die Grenzpolizei Waidhaus kontrollierte am Montag, 19. Oktober 2026, gegen 21.30 Uhr an der Anschlussstelle Vohenstrauß-Ost in Fahrtrichtung Tschechien einen Pkw mit vier rumänischen Staatsangehörigen. In dem Fahrzeug saßen eine 26-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 18, 20 und 24 Jahren. Sie gaben an, als Fensterputzer tätig zu sein.

Wertgegenstände sichergestellt

Die Beamten fanden versteckten Goldschmuck mit einem geschätzten Wert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich sowie Bargeld im hohen vierstelligen Bereich. Da die vier Tatverdächtigen laut Polizei keine glaubhaften Angaben zur Herkunft der Wertgegenstände machen konnten, wurden Schmuck und Geld sichergestellt.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren alle vier Personen in Nordrhein-Westfalen bereits bei mehreren Diebstahlsdelikten auffällig. Außerdem sollen sie illegal Reinigungsdienste durchgeführt und gegen Meldeauflagen verstoßen haben. Die Kriminalpolizei Weiden prüft, ob der beschlagnahmte Schmuck bei einem Diebstahl im Bundesgebiet entwendet wurde.

Mit der Staatsanwaltschaft Weiden wurde die Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls geprüft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurden die vier Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Kriminalpolizei Weiden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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