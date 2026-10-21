Pasing: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Ein 39-Jähriger wurde bei einer Auseinandersetzung in Pasing schwer verletzt und noch in der Nacht operiert. Die Polizei nahm einen 34-jährigen Tatverdächtigen fest.

Am Dienstag, 20. Oktober 2026, gegen 20:45 Uhr, begab sich der 39-Jährige zur Wohnanschrift eines 34-jährigen Mannes in München. Außerhalb des Anwesens kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 39-Jährige im Oberkörperbereich durch scharfe Gewaltanwendung schwer verletzt. Der 34-Jährige ging anschließend zurück in seine Wohnung.

Der Verletzte verständigte den Polizeinotruf. Einsatzkräfte nahmen den 34-Jährigen kurze Zeit später vor seiner Wohnung widerstandslos fest. Nach den polizeilichen Erstmaßnahmen wurde er der Haftanstalt überstellt. Er soll zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts führt das Kommissariat 11.

Der 39-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht notoperiert. Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr.

Weitere Polizeieinsätze in München

In der U-Bahnlinie U2 wurde am Samstag, 17. Oktober 2026, gegen 3 Uhr ein 36-Jähriger angegriffen. Am Hauptbahnhof waren zwei Männer und eine Frau zugestiegen, die sich lautstark verhielten. Kurz vor der Station Am Hart griffen die drei den Mann an, schlugen ihm mehrfach gegen den Kopf und traten gegen seinen Kopf und Oberkörper. An der Station Am Hart stiegen sie aus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge hatte Teile der Auseinandersetzung beobachtet und verständigte an der Station Dülferstraße gemeinsam mit dem 36-Jährigen die Polizei und den Rettungsdienst. Der Mann wurde verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nach drei etwa 20 Jahre alten Tatverdächtigen: einem schlanken Mann mit kurzen gelockten Haaren und blauer Jacke, einer kräftigen Frau mit langen braunen Haaren, brauner Brille und tätowierten Beinen sowie einem schlanken Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Hinweise nimmt das Kommissariat 23 unter 089/2910-0 entgegen.

Bei einem Unfall im Münchner Westend wurde am Dienstag gegen 4 Uhr ein 28-Jähriger leicht verletzt. Er war mit einem BMW auf der Trappentreustraße in Richtung Landsberger Straße unterwegs und wollte dort stadtauswärts abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Fußgängerampel, überfuhr die Trambahngleise und kam im Bereich der Landsberger Straße zum Stillstand. Eine medizinische Behandlung des Fahrers war nicht erforderlich.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei eine erhebliche Alkoholisierung des 28-Jährigen fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Der BMW war stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit, auch die Fußgängerampel wurde erheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter 089/6216-3322 bei der Münchner Verkehrspolizei zu melden.

In Bogenhausen durchschaute eine 80-Jährige am Dienstag gegen 14:45 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Unbekannte hatten sie aufgefordert, Wertgegenstände für eine Abholung bereitzulegen. Die Frau verständigte während des Telefonats die Polizei. Als gegen 17:15 Uhr ein 49-Jähriger die bereitgestellte Tasche entgegennehmen wollte, nahmen zivile Polizeikräfte ihn vorläufig fest.

Der Tatverdächtige hat die ukrainische Staatsangehörigkeit und keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 61.

Eine 65-jährige Radfahrerin stürzte am Dienstag gegen 20:05 Uhr auf der Einsteinstraße in Richtung Max-Weber-Platz. Die Ursache ist bislang unbekannt; nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Alleinunfall aus. Die Frau wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Hinweise nimmt die Münchner Verkehrspolizei unter 089/6216-3322 entgegen.

Einbruch und Trickdiebstahl

Im Stadtteil Berg am Laim drang ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 10 und 15:15 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Er gelangte in den Garten, öffnete auf der Rückseite gewaltsam ein Fenster und durchsuchte die Wohnräume. Außerdem brach er einen Wandtresor auf und erbeutete Bargeld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner im Bereich Kreillerstraße, Hans-Jakob-Straße, Mutschellestraße, Praschlerstraße, Ariboweg und Ellingerweg, mögliche Kameraaufnahmen zu prüfen. Hinweise nimmt das Kommissariat 53 unter 089/2910-0 entgegen.

In Lochhausen ließen eine über 80-Jährige am Dienstag gegen 14 Uhr zwei Männer in ihre Wohnung, die sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgaben. Unter dem Vorwand, Anschlüsse überprüfen zu wollen, verwickelten sie die Seniorin in ein Gespräch. Nachdem einer der Männer ihren Ausweis verlangt hatte, holte die Frau ihren Geldbeutel aus einer Schublade und legte ihn wieder zurück. Kurz darauf waren die Männer verschwunden. Auch der Geldbeutel mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag fehlte.

Eine sofortige Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Die beiden Tatverdächtigen werden als etwa 30 Jahre alte Männer mit südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer ist schlank, etwa 165 Zentimeter groß und hat braune Haare, der andere ist korpulent, etwa 170 Zentimeter groß und hat schwarze Haare. Die Polizei warnt davor, unbekannte Handwerker oder angebliche Mitarbeiter ohne vorherige Prüfung in die Wohnung zu lassen. Hinweise nimmt das Kommissariat 55 unter 089/2910-0 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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