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Schausteller wollen "Schaustellerdiesel" für Weihnachtsgeschäft

Schausteller wollen "Schaustellerdiesel" für Weihnachtsgeschäft
Weihnachtsmarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Vor dem Weihnachtsgeschäft fordert der Schaustellerbund Steuersenkungen für Diesel. Seine Branche brauche dringend zusätzliche Hilfe, “damit die Fahrt mit dem Kinderkarussell nicht zum Luxus wird”, sagte der Präsident des Schaustellerbundes, Albert Ritter, der “Rheinischen Post” (Donnerstagausgaben).

In der Landwirtschaft gebe es den Agrardiesel, seine Branche brauche einen Schaustellerdiesel. Land- und Forstwirte erhalten seit dem 1. Januar 2026 über die Agrardieselvergütung wieder 21,48 Cent pro Liter Diesel zurück.

Von den rund 5.000 Schaustellern auf Volksfesten, Jahrmärkten und den anstehenden Weihnachtsmärkten könnten viele die hohen Spritpreise kaum noch tragen, ergänzte Ritter. “Wer mit einer Zugmaschine an die Zapfsäule muss, hat schnell mal 600 Liter im Tank”, sagte der Verbandspräsident. Der zeitlich begrenzte Tankrabatt der Bundesregierung von rund 17 Cent sei für seine Branche daher nicht mehr “als ein Kinderpflaster mit einer Micky Maus drauf”.

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