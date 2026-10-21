US-Börsen legen zu – Anleger wittern neuen KI-Boom

Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.856 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.757 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.823 Punkten 1,1 Prozent im Plus.

Die unerwartet starken Geschäftszahlen von SpaceX gaben am Mittwoch Hoffnungen auf einen “KI-Boom” neuen Schub. Auch angesichts drohender Zinserhöhungen blicken Anleger in dieser Berichtssaison verstärkt darauf, ob sich die enormen Investitionen in sogenannte “Künstliche Intelligenz” letztlich rechnen. Einige Anbieter von KI-Software hatten zuletzt wegen Sicherheitsbedenken selbst für eine Verlangsamung der KI-Entwicklung geworben.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1233 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8902 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.135 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,34 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 109,70 US-Dollar, das waren 94 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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