Politik & Wirtschaft

Merz empfängt tschechischen Präsidenten im Kanzleramt

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Petr Pavel und Friedrich Merz am 21.10.2026, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Mittwochnachmittag den tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel im Bundeskanzleramt zu einem Arbeitstreffen empfangen.

In dem gemeinsamen Gespräch sollten bilaterale Themen sowie außen- und sicherheitspolitische Fragen erörtert werden, teilte die Bundesregierung mit. Nähere Details wurden zunächst nicht öffentlich.

Pavel dankte Merz in sozialen Medien für den Empfang. Der tschechische Staatspräsident will bei seinem zweitägigen Besuch in Berlin außerdem an einem Runden Tisch der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik teilnehmen und eine Rede bei der Konferenz Berlin Global Dialogue halten.

Mehr zum Thema: Mongolischer Präsident im Kanzleramt empfangen · Bryan Adams empfiehlt Merz Rückzug

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