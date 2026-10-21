Merz empfängt tschechischen Präsidenten im Kanzleramt

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Mittwochnachmittag den tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel im Bundeskanzleramt zu einem Arbeitstreffen empfangen.

In dem gemeinsamen Gespräch sollten bilaterale Themen sowie außen- und sicherheitspolitische Fragen erörtert werden, teilte die Bundesregierung mit. Nähere Details wurden zunächst nicht öffentlich.

Pavel dankte Merz in sozialen Medien für den Empfang. Der tschechische Staatspräsident will bei seinem zweitägigen Besuch in Berlin außerdem an einem Runden Tisch der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik teilnehmen und eine Rede bei der Konferenz Berlin Global Dialogue halten.

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