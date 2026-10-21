Politik & Wirtschaft

Mongolischer Präsident im Kanzleramt empfangen

Mongolischer Präsident im Kanzleramt empfangen
Friedrich Merz und Ukhnaa Khurelsukh am 21.10.2026, via dts Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Mittwoch den mongolischen Präsident Uchnaagiin Chürelsüch im Kanzleramt empfangen.

Wie die Bundesregierung im Vorfeld mitteilte, sollten die bilateralen Beziehungen, wirtschaftspolitische Fragen und die internationale Sicherheitspolitik im Mittelpunkt des Treffens stehen. Eine Pressekonferenz im Anschluss war nicht geplant.

Bereits am Vortag war der Staatsgast von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Am Nachmittag hatten beide Staatsoberhäupter die Ausstellung “Dschingis Khan und die Welt der Mongolen” in der James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel in Berlin eröffnet.

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