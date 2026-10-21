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Grüne drängen auf Initiative für AfD-Verbotsverfahren

Grüne drängen auf Initiative für AfD-Verbotsverfahren
Plakat wirbt für AfD-Verbot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic fordert in der Debatte über den Hackerangriff auf die AfD Schritte zur Einleitung eines Verbotsverfahrens. “Schon die offizielle Kommunikation von AfD-Politikerinnen und Politikern ist Ausdruck ihrer verfassungsfeindlichen Haltung”, sagte die Bundestagsabgeordnete der “Rheinischen Post” (Mittwochsausgabe). Inwiefern die AfD-Leaks dieses Bild erweiterten, werde sich nun zeigen.

Sie fügte hinzu: “In jedem Fall sollten wir endlich zu einer Übereinkunft kommen, dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit zu geben, ein AfD-Verbot zu prüfen.” Sie habe volles Vertrauen darin, dass in Karlsruhe das vorhandene Material sehr genau und gewissenhaft geprüft werde.

Mehr zum Thema: AfD prüft 24 Mailkonten nach Hackerangriff · Bericht: AfD meldete Datenschutzvorfall zu spät

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