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AfD prüft 24 Mailkonten nach Hackerangriff

AfD prüft 24 Mailkonten nach Hackerangriff
AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die AfD hat nach einem festgestellten Hackerangriff im September nach eigenen Angaben 24 Postfächer überprüft. Bei 24 Mail-Postfächern habe es eine Überprüfung wegen des Verdachts einer Kompromittierung gegeben, bei zehn dieser Postfächer seien offenbar teilweise Daten gestohlen worden, sagte ein Sprecher der “Süddeutschen Zeitung”.

Vorher hatte die AfD bereits mitgeteilt, dass im September von einem Hackerangriff mehrere Mailkonten betroffen waren. Seit Montag kursieren auf der Plattform X Berichte, in denen von mehr als 420.000 internen E-Mails die Rede ist, die mutmaßlich abgeflossen sein könnten.

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