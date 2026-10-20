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B308 bei Immenstadt: 86-Jähriger gerät in Gegenverkehr

B308 bei Immenstadt: 86-Jähriger gerät in Gegenverkehr
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einem Unfall auf der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen sind am späten Dienstagnachmittag vier Menschen leicht verletzt worden.

Ein 86-jähriger Autofahrer war in Richtung Oberstaufen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkw, in dem ein Ehepaar saß. Anschließend touchierte er auch die linke Fahrzeugseite des Pkw eines dahinterfahrenden 21-Jährigen.

Alle vier Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden jeweils in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße vollständig gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Gegen den 86-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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