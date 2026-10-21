Regionalbahn stößt bei Nassenbeuren mit Transporter zusammen

Bei Nassenbeuren sind am Mittwoch gegen 5.50 Uhr eine Regionalbahn und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand.

Der 47-jährige ungarische Fahrer des Kleintransporters überquerte den unbeschrankten nördlichen Bahnübergang von der Hauptstraße kommend in Richtung B16. Dabei übersah er die aus nördlicher Richtung herannahende Regionalbahn. Im Kreuzungsbereich prallte der Transporter gegen den rechten Pufferteller des Zuges, wurde um etwa 180 Grad herumgeschleudert und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Der Kleintransporter wurde hinten rechts massiv deformiert. An der Regionalbahn entstand vorne rechts eine Schramme. Beide Fahrzeugführer sowie die rund 50 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt.

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