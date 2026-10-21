Kripo ermittelt nach Einbruch in Lebensmittelbetrieb in Kriegshaber

In einen Lebensmittelhersteller an der Straße „Kurzes Geländ“ in Augsburg-Kriegshaber sind am Montagabend bislang unbekannte Täter eingedrungen und haben Bargeld gestohlen.

Die Tat ereignete sich am 19. Oktober 2026 zwischen 17 und 21 Uhr. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen Einbruchdiebstahls.

Polizei bittet um Hinweise

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 an die Kriminalpolizei Augsburg wenden.

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