Motorrad in Haunstetten gestohlen und beschädigt abgestellt

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ein Motorrad in Augsburg-Haunstetten-Siebenbrunn und stellten es wenige Straßen entfernt beschädigt wieder ab.

Zwischen Montag (19. Oktober 2026), 18 Uhr, und Dienstag (20. Oktober 2026), 17 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Motorrad in der Flachsstraße. Sie hatten es zuvor entwendet und stellten es wenige Straßen weiter mit diversen Beschädigungen wieder ab.

Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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