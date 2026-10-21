Göggingen: Polizei stoppt Autofahrerin mit 1,5 Promille

Bei zwei Verkehrskontrollen in Augsburg-Göggingen hat die Polizei eine Autofahrerin mit rund 1,5 Promille und einen E-Scooter-Fahrer mit drogentypischen Auffälligkeiten festgestellt.

Die 50-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Dienstagabend (20. Oktober) gegen 22.45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher. Gegen die Frau wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

E-Scooter-Fahrer unter Drogenverdacht

In der Nacht zum Mittwoch (21. Oktober) kontrollierte die Polizei gegen 0.15 Uhr einen 24-Jährigen mit einem E-Scooter in der Gögginger Straße. Die Beamten stellten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Tatverdacht. Die Polizei unterband auch hier die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Sie ermittelt wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

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