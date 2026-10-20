Polizei Schwaben-NordAichach Friedberg

Dasing: Polizei stoppt Kleintransporter-Fahrer mit 1,18 Promille

Dasing: Polizei stoppt Kleintransporter-Fahrer mit 1,18 Promille
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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Bei einer Verkehrskontrolle in Dasing ist ein 32-jähriger Kleintransporter-Fahrer am Montag mit einem Alkoholwert von 1,18 Promille aufgefallen.

Die Beamten hielten den Mann am 19. Oktober 2026 gegen 17.30 Uhr bei Neulwirth an. Wegen Alkoholgeruchs führten sie einen Test durch, der 1,18 Promille ergab. Der Fahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme vornahm. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Beschädigte Fahrzeuge in Kissing und Merching

In Kissing wurde zwischen dem 17. Oktober um 17 Uhr und dem 18. Oktober um 14 Uhr erneut ein Opel beschädigt. Ein Unbekannter verkratzte das Fahrzeug in der Albert-Einstein-Straße an der linken Seite. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6000 Euro.

In Merching wurde zwischen dem 16. Oktober um 18 Uhr und dem 17. Oktober um 12 Uhr ein Mercedes-Kleintransporter in der Landsberger Straße beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen verkratzte ein Unbekannter mutwillig die Hecktüren. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

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In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Friedberg um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710.

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