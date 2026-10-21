Augsburg: Radfahrer soll Polizisten getreten und bespuckt haben

Ein 37-jähriger Radfahrer soll in Augsburg einen 48-Jährigen leicht verletzt und sich anschließend gegen Polizeimaßnahmen gewehrt haben. Nach einer Blutentnahme kam er in Gewahrsam.

Am Mittwoch, 21. Oktober 2026, geriet der 37-Jährige gegen 2.30 Uhr am Leonhardsberg mit einem 48-jährigen Mann in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der augenscheinlich stark alkoholisierte Radfahrer den Einsatzkräften. Nach Angaben der Polizei trat er nach einem Beamten, beleidigte und bespuckte Einsatzkräfte und beschädigte den Innenraum eines Polizeifahrzeugs.

Die Polizei unterband seine Weiterfahrt, veranlasste eine Blutentnahme und nahm ihn anschließend in Gewahrsam. Gegen den 37-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, des Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung ermittelt.

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