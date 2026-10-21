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Lottozahlen vom Mittwoch (21.10.2026)

Lottozahlen vom Mittwoch (21.10.2026)
Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen.

Sie lauten 4, 6, 19, 22, 34, 38, die Superzahl ist die 6. Im Jackpot liegt derzeit eine Million Euro. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 1558583. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 446406 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto “6 aus 49” seit 1955 gespielt.

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