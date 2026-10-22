Feuer zerstört acht Fahrzeuge in Kemptener Tiefgarage

Verletzt wurde niemand: Die Bewohner angrenzender Wohngebäude konnten nach dem Brand am späten Mittwochabend in ihre Wohnungen zurückkehren.

In einer Tiefgarage an der Lotterbergstraße in Kempten war gegen 17 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Die Feuerwehr Kempten verhinderte, dass sich das Feuer auf die Wohngebäude ausbreitete. Wegen des Rauchs wurden die Bewohner vorsorglich in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst unter Einbindung von Kriseninterventions-Teams betreut.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden acht geparkte Fahrzeuge zerstört, darunter Verbrenner und Elektrofahrzeuge. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren siebenstelligen Bereich.

Brandursache noch unklar

Die Ursache des Feuers ist weiterhin unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten.

An den Einsatzmaßnahmen waren neben der Polizeiinspektion Kempten und dem Kriminaldauerdienst Memmingen auch die Verkehrspolizeiinspektion Kempten, die Zentralen Einsatzdienste und die Grenzpolizeiinspektion Pfronten beteiligt. Die Feuerwehr Kempten wurde bei der Brandbekämpfung vom THW Kempten unterstützt.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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