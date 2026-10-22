Memminger Flughafen startet Winterflugplan mit 45 Zielen

Rund 1,7 Millionen Sitzplätze, eine zusätzliche Ryanair-Maschine und neue Verbindungen für die kommende Sommersaison: Der Flughafen Memmingen erweitert sein Angebot. Neben Urlaubszielen im Süden stehen auch Städtereisen und Verbindungen für Besuche bei Familie und Freunden auf dem Flugplan.

Am 25. Oktober tritt am Flughafen Memmingen der neue Winterflugplan in Kraft. Insgesamt 45 Ziele stehen Reisenden in den kommenden Monaten zur Auswahl. Rund 1,7 Millionen Sitzplätze wollen die Fluggesellschaften anbieten. Für einen Teil des Kapazitätszuwachses sorgt Ryanair: Die Airline stationiert am Samstag ein weiteres Flugzeug in Memmingen und erweitert ihre dortige Flotte damit auf vier Boeing-Maschinen.

Nach Angaben des Flughafens wächst die Kapazität von Ryanair durch das zusätzliche Flugzeug um 18 Prozent auf rund 700.000 Sitzplätze. Gemeinsam mit dem Angebot von Wizz Air ergibt sich daraus das geplante Gesamtvolumen für den Winter.

Von Sizilien bis zu den Kanaren

Wer in der kalten Jahreszeit Sonne sucht, findet im Flugplan zahlreiche Verbindungen in südliche Regionen. Dazu zählen Mallorca, Teneriffa und Gran Canaria ebenso wie die sizilianischen Städte Catania und Palermo. Auch Faro in Portugal, Paphos auf Zypern, Alicante an der spanischen Mittelmeerküste und Tanger in Marokko sind erreichbar.

Damit bietet der Flughafen weiterhin eine breite Auswahl für Reisende, die dem winterlichen Wetter entfliehen möchten. Gleichzeitig profitieren auch Urlauber, die ihre Reise in Richtung Alpen planen.

Verbindungen für Wintersportler und Städtereisende

Der Flugplan ist nicht allein auf warme Urlaubsregionen ausgerichtet. Reisende aus Großbritannien, Italien und Osteuropa können Memmingen auch nutzen, um Wintersportgebiete im Allgäu sowie in Österreich und der Schweiz zu erreichen. Zu den angeflogenen Städten gehören unter anderem London, Manchester und Rom sowie mehrere osteuropäische Hauptstädte.

Auch für klassische Städtereisen hält das Angebot passende Ziele bereit. London, Rom und Krakau ermöglichen Kurztrips in europäische Metropolen. Die Verbindungen nach Osteuropa sind zudem für Menschen interessant, die Freunde und Verwandte besuchen möchten. Besonders während der Ferien und rund um die Feiertage rechnet der Flughafen mit einer hohen Nachfrage.

Vier neue Ziele für den Sommer

Während der Winterflugplan anläuft, richtet sich der Blick bereits auf die nächste Sommersaison. Ryanair hat dafür vier neue Destinationen angekündigt. Ab Ende März sollen Sevilla und Castellón in Spanien, Rimini in Italien sowie Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste das Angebot ergänzen. Die neuen Strecken sind mehrmals wöchentlich vorgesehen.

Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, ist für ihre historische Altstadt, ihre bedeutenden Bauwerke und ihre Flamenco-Tradition bekannt. Castellón liegt in der spanischen Region Valencia, wo sich Küstenlandschaften und Bergregionen miteinander verbinden. Zu den sehenswerten Orten der Umgebung zählen unter anderem Morella und Peñíscola.

Mit Rimini kommt ein traditionsreicher Badeort an der italienischen Adriaküste hinzu. Varna wiederum eröffnet Reisenden den Zugang zur bulgarischen Schwarzmeerküste. In der Umgebung der Stadt liegt der bekannte Goldstrand, der sich in den vergangenen Jahren auch bei Urlaubern aus Deutschland zunehmender Beliebtheit erfreut.

Vierte Ryanair-Maschine stärkt das Angebot

Die zusätzlichen Sommerverbindungen ergänzen die Ausbaupläne der Fluggesellschaft am Allgäu Airport. Bereits im kommenden Winter will Ryanair außerdem Catania auf Sizilien und die albanische Hauptstadt Tirana in den Flugplan aufnehmen. Die Stationierung des vierten Flugzeugs schafft dafür zusätzliche Voraussetzungen.

Flughafengeschäftsführer Marcel Schütz sieht in der Erweiterung auch eine Bestätigung der Zusammenarbeit mit der Airline. „Mit diesem vierten Flugzeug wird auch“, so betont Airport Geschäftsführer Marcel Schütz, „das wirtschaftliche und effiziente Handeln des Flughafens Memmingen von unserem Partner Ryanair honoriert.“

Mit dem Winterflugplan und den bereits angekündigten Sommerzielen baut der Flughafen Memmingen sein Streckennetz weiter aus. Für Passagiere bedeutet das zusätzliche Auswahlmöglichkeiten – vom Winterurlaub im Süden über Städtereisen bis hin zu Badeferien am Mittelmeer und am Schwarzen Meer.