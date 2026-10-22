EV Lindau trifft auf formstarke Erding Gladiators

Die EV Lindau Islanders treten am Freitag um 20 Uhr bei den formstarken Erding Gladiators an. Die Partie der Oberliga Süd ist live bei SpradeTV zu sehen.

Nach zwei Siegen gegen den EV Füssen und den SC Riessersee sowie der knappen Niederlage bei den Heilbronner Falken steht Lindau vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe.

Erding mit neuem Kader und bekanntem Trainer

Die Gladiators haben ihren Kader im Sommer nach einer lehrreichen ersten Oberligasaison nahezu komplett umgebaut. Die sportliche Verantwortung trägt John Sicinski, der den Lindauern aus seiner Zeit beim EVL bekannt ist.

Auch mehrere Spieler haben eine Vergangenheit in Lindau. Im Tor steht David Zabolotny als klare Nummer eins, in der Defensive spielt Fabian Baßler. Zudem wechselte Leon Sivic im Sommer von den Islanders nach Erding. Daniel Henter und Johannes Kurrer ergänzen das Torhüterteam.

Vor allem Sivic ist bislang ein prägender Akteur. Gemeinsam mit Deggendorfs Ty Jackson führt er derzeit die Scorerwertung der beiden Oberligen an. Zu den weiteren offensiven Verstärkungen der Gladiators zählen René Röthke und Roman Zap. In der Abwehr gehört der deutsch-tschechische Neuzugang Michal Spacek zu den auffälligsten neuen Spielern. Markus Eberhardt bestreitet bereits seine zweite Saison für Erding.

Gladiators bezwingen zwei Topfavoriten

Ihre Stärke unterstrichen die Erdinger mit einem 4:2-Auswärtssieg beim ESV Kaufbeuren und einem 6:5-Erfolg nach Verlängerung beim Deggendorfer SC. Die Islanders treffen damit auf einen Gegner, der mit der Mannschaft der vergangenen Saison kaum noch zu vergleichen ist.

Für Lindau wird es darauf ankommen, diszipliniert und defensiv konsequent aufzutreten sowie die eigenen Torchancen effektiv zu nutzen. Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung können die Islanders im Münchner Umland auf weitere Punkte hoffen.